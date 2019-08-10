Украина

Погода в Бердянске, Кирилловке и Одессе: каким будет уик-энд на побережье Черного и Азовского морей

В Украине 10 и 11 августа ожидается потепление. Синоптики дали прогноз погоды на выходные на популярных украинских курортах. В Кирилловке (Запорожская область) в субботу потеплеет до +27—29, а в воскресенье-понедельник — до +31 градуса, прогнозирует Укргидрометцентр. Ночью температура будет опускаться до +15—17, в понедельник — до +17—19 градусов. Переменная облачность не помешает загару, но в субботу возможны небольшие дожди с грозами. Умеренный ветер к воскресенью ослабеет, облака будут появляться все реже, а к понедельнику исчезнут вообще.

В Бердянске ситуация аналогичная, разве что вероятность осадков в субботу ниже.

В Одессе ночи будут более теплые — 19—21 со знаком плюс, лишь в воскресенье-понедельник немного, на пару градусов посвежеет. Дневные же температуры к выходным будут повышаться от +26—28 градусов в четверг до +29—31 (а то и выше) в воскресенье-понедельник. В субботу ожидаются умеренный ветер и переменная облачность, с воскресенья — слабый ветерок и совсем ясное небо. Осадки не прогнозируются.

В Затоке (Одесская область) погода обещает быть похожей на одесскую — разве что дневные температуры на 1—2 градуса ниже, а ветер — чуть сильнее, что компенсируется практически полностью чистым небом.

В Геническе (Херсонская область) в субботу умеренный ветер, переменная облачность, днем будет прогреваться до +28—30 градусов, в ночь на субботу возможен дождь, а то и гроза. В воскресенье-понедельник ветер ослабеет, тучки исчезнут, а дневная температура поднимется до +29—31 градуса. Ночью будет держаться 16—19 градусов тепла.

Похожая погода, лишь на градус-другой прохладнее и слегка ветренее, ожидается на юг от Геническа — в расположенных на Арабатской стрелке Генической Горке, Приозерном, Стрелковом, Счастливцевом.

В Лазурном, Скадовске и Железном Порту (Херсонская область) — ясное, практически безоблачное небо, ветер слабый, сухо и тепло. Днем в четверг-пятницу +25—26 градусов, в субботу—понедельник +27—29. Ночью температура будет опускаться до 21—22 тепла.

В Коблево (Николаевская область) также без осадков. К выходным ветерок будет почти незаметным, потеплеет на градус-два, а небо еще более прояснится. По ночам столбик термометра будет опускаться до +19—22 градусов.

На горном курорте Буковель (Ивано-Франковская область) в субботу и воскресенье ветер стихнет, будет малооблачно, к понедельнику небо совсем прояснится. Дневные температуры: в субботу до +23, в воскресенье +25, в понедельник +28 градусов. Ночью будет прохладно: в воскресенье и понедельник столбик термометра опустится до +11—12, а в субботу — до +9 градусов.

В Трускавце (Львовская область) легкая облачность и +26—28 градусов ожидаются в субботу. В воскресенье небо опять затянет тучами, дневная температура — до +27 градусов. В понедельник небо прояснится, а столбик термометра может подняться выше +30. Ночные температуры: +13—15 гадусов в субботу и +18—20 градусов в воскресенье-понедельник. Легкий ветерок по ночам будет совсем исчезать.

На Шацких озерах (Волынская область) — переменная облачность, ветер в основном слабый. В воскресенье ожидается сильный дождь. В субботу и понедельник без осадков. Температура днем +23—25 градусов, по ночам она будет опускаться до +13—14 в пятницу-субботу и +15—17 в воскресенье-понедельник.

Температура воды у Черноморского и Азовского побережий в выходные дни ожидается в пределах +22−26 градусов. В частности, на пляжах Кирилловки вода +24—26 градусов, Бердянска, Одессы, Затоки и Лазурного — плюс 24—25, Скадовска и Железного Порта — плюс 23—25, Геническа — плюс 23—24, Коблево — плюс 22—23 градуса. На Арабатской стрелке — перепад от +23 градусов у Стрелкового до +25—26 у Счастливцево.

Как писали «ФАКТЫ», 9 августа Кирилловку и другие города Запорожской области накрыла большая песчаная буря.

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