Семье погибшей на Донбассе Яны Червоной вручили посмертную награду героини (фото)

Политика

Орден Богдана Хмельницкого III степени, которым посмертно награждена погибшая в зоне ООС харьковчанка Яна Червоная, передан ее семье.

Церемония состоялась в помещении Харьковской ОГА, где собрались члены семьи Яны Червоной — мать, муж, дети, друзья и боевые товарищи. Яна Червоная посмертно награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени в соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2019 года, передает Укринформ.

Слова благодарности и поддержки близким и родным Яны Червоной выразили заместитель военного комиссара Харьковского областного военного комиссара подполковник Николай Шарый и руководитель ОГА Юлия Светличная.

Как писали «ФАКТЫ», 2 апреля 2019 года во время обстрела российскими оккупационными войсками украинских позиций из тяжелой артиллерии вблизи Попасной один из снарядов попал в блиндаж. Погибли Яна Червоная (позывной «Ведьма») и Александр Милютин.

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