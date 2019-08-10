Украина

Знаменитая "Синяя рука" перехала из Киева в Николаев: почему так произошло

В центре Киева исчез арт-объект «Синяя рука». Скульптура простояла почти год, а на днях эту конструкцию увезли. Теперь арт-объект переезжает в новый город.

Как сообщили на странице в Facebook MY ART, гигантская рука появиться в Николаеве. Скульптуру убрали, так как концепция проекта Moving Monuments предполагает собой перемещение инсталляций. Ее создал румынский скульптор Богданом Раца.

Скульптура появилась в Киеве при поддержке Посольства Румынии в Украине. Главная особенность «руки» в том, что обе ее стороны тыльные, без ладони. Все объекты проекта никогда не задерживаются на одном месте. Они путешествуют на постоянной основе.

Организаторы проекта утверждают, что продолжают развивать свою географию, но где именно в Николаеве появится скульптура — расскажут немного позже.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве на днях неожиданно сняли с постамента ставшую притчей во языцех Синюю руку, которую установили вместо сброшенного памятника Ленину на Бессарабской площади в сентябре 2018 года.

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