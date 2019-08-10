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Покой только снится: ВСУ снова понесли потери на Донбассе
На Донбассе в районе операции Объединенных сил снова обострение. С начала суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза обстреливали украинские позиции. Враг применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Как уточнил пресс-центр Объединенных сил, под вражеский обстрел попали окрестности поселка Пищевик и села Гнутово. Также обстрелы фиксировались в районе Светлодарска и Луганского.
Во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Напомним, накануне, 9 августа, под вражеский огонь попала бригада ремонтников водоканала, а также при обстреле был разрушен дом в прифронтовом населенном пункте Южный на хуторе Чигари. Также из-за обстрелов срывается ремонт разрушенного моста в Станице Луганской.
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