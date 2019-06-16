- 10:38 Фьюри – Шварц: видео нокаута
- 10:31 Троица-2019: традиции и запреты праздника
- 10:29 Крыму вода не нужна? В сети возмутились словами местного "спикера" Константинова
- 10:22 Майдана в России не будет, на то есть сразу несколько причин
- 10:08 Так осуществляются мечты: Тина Кароль подарила онкобольному Роме заветный супермобиль
- 10:00 Локтем в челюсть: бой Всемирной боксерской суперсерии завершился скандалом
- 09:58 Непобедимый украинский чемпион мира эффектно нокаутировал соперника
- 09:31 За 10 лет все изменилось: журналист рассказал, как Грузия вырвалась из объятий "русского мира"
- 09:22 Месси и компания проиграли на Кубке Америки колумбийцам
- 08:58 37-летняя Вера Брежнева поразила откровенной фотосессией
- 08:49 Поздравления с Троицей: лучшие картинки, открытки и стихи
- 08:37 Джулия Робертс рассказала, каким мрачным был изначально финал "Красотки"
Непобедимый украинский чемпион мира эффектно нокаутировал соперника (видео)
В субботу, 15 июня, непобедимый чемпион мира WBA Артем Далакян (19−0, 14 КО) на вертолетной площадке столичного КВЦ «Парковый» уверенно защитил свой пояс.
Уже с третьего раунда претендент на титул — Саравут Таворнхам из Таиланда (20−2, 15КО) начал пропускать много ударов, а Артем Далакян наращивал темп. Впрочем, соперник украинца оказался крепким орешком и не падал, хоть и пропустил множество мощных ударов. В 10-м раунде рефери остановил избиение Таворнхама, Далакян третий раз успешно защитил свой чемпионский пояс.
Отметим, что поддержать украинца пришел известный украинский боксер Денис Беринчик.
В рамках вечера бокса Pro Boxing Show от компании Union Boxing Promotion победы нокаутом одержали Андрей Исаков, Тимур Брыков, Дмитрий Сергута, Игорь Магурин и Александр Захожий. Кроме того, сильнее своих соперников оказались Олчей Симсек (Германия), Владислав Мельник и Жан-Жермен Ншимиримана.
Артем Далакян
Поединок за звание чемпиона Украины между Игорем Кудрицким и Джамалом Усмановым признали несостоявшимся из-за травмы боксера во втором раунде. Пояс остался вакантным.
Напомним, вчерашний поединок в Риге между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацки закончился скандалом. Бриедис ударил соперника локтем, а судья разрешил продолжать бой даже после гонга.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?