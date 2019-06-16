Непобедимый украинский чемпион мира эффектно нокаутировал соперника (видео)

Спорт

В субботу, 15 июня, непобедимый чемпион мира WBA Артем Далакян (19−0, 14 КО) на вертолетной площадке столичного КВЦ «Парковый» уверенно защитил свой пояс.

Уже с третьего раунда претендент на титул — Саравут Таворнхам из Таиланда (20−2, 15КО) начал пропускать много ударов, а Артем Далакян наращивал темп. Впрочем, соперник украинца оказался крепким орешком и не падал, хоть и пропустил множество мощных ударов. В 10-м раунде рефери остановил избиение Таворнхама, Далакян третий раз успешно защитил свой чемпионский пояс.

Отметим, что поддержать украинца пришел известный украинский боксер Денис Беринчик.

В рамках вечера бокса Pro Boxing Show от компании Union Boxing Promotion победы нокаутом одержали Андрей Исаков, Тимур Брыков, Дмитрий Сергута, Игорь Магурин и Александр Захожий. Кроме того, сильнее своих соперников оказались Олчей Симсек (Германия), Владислав Мельник и Жан-Жермен Ншимиримана.

Артем Далакян

Поединок за звание чемпиона Украины между Игорем Кудрицким и Джамалом Усмановым признали несостоявшимся из-за травмы боксера во втором раунде. Пояс остался вакантным.

Напомним, вчерашний поединок в Риге между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацки закончился скандалом. Бриедис ударил соперника локтем, а судья разрешил продолжать бой даже после гонга.

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