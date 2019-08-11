Происшествия

В Днепре полиция ищет свидетелей резонансного ДТП 10 августа, когда на перекрестке на большой скорости столкнулись грузовик и автомобиль «скорой помощи». Медицинский спецавтомобиль опрокинулся, а всех находившихся внутри пришлось госпитализировать.

Следственная группа надеется на помощь тех, кто около 18.50 проезжал поблизости от пересечения улиц Байкальской и Академика Образцова. Момент столкновения двух автомобилей мог попасть на камеры видеорегистратора.

Пока же расследование пришло к выводу, что водитель грузовика ехал на свой зеленый сигнал светофора, а «скорая» пересекала перекресток на красный свет, но имела право на первоочередной проезд, поскольку двигалась с включенными маячками и звуковой сигнализацией. Бригада «скорой» везла пациента в медучреждение и спешила поскорее добраться до места назначения.

Вследствие столкновения «скорой» с грузовиком и опрокидывания медицинского автомобиля пострадали все пятеро человек, находившиеся в салоне. Госпитализированы четверо женщин и мужчина. Все они находятся в городской больнице Днепра.

Решается вопрос об открытии уголовного производства о нарушении правил водителями (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Непредоставление преимущества в проезде спецтранспорту для водителя чревато штрафом до 510 гривен (ч.3. ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях).

Напомним, ранее ДТП со «скорой» случилось в Одессе. Под колесами спецтранспорта оказался пешеход, не захотевший пропустить медицинский автомобиль.

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