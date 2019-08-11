- 13:11 Дело о незаконном завладении "Межигорьем": у следствия появилось восемь подозреваемых
- 12:49 «Динамо» и «Брюгге» рассудит чемпион Хорватии по каратэ
- 12:30 Перед выездом на ЧАЭС приняли особые таблетки, — офицер, составлявший карту радиации после взрыва
- 12:28 Тушите не пожары, а протесты: новую политику Кремля высмеяли забавной карикатурой
- 11:57 Повалий напугала фанатов неудачным фото
- 11:47 Гол Милевского принес «Динамо» победу в матче чемпионата страны
- 10:55 В Днепре грузовик протаранил на перекрестке "скорую": вскрылись новые обстоятельства аварии
- 10:46 «Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:37 Непобедимый украинец под присмотром Ломаченко нокаутировал опытного соперника в Киеве
- 10:16 Ведущая балерина Харьковского театра оперы и балета стала жертвой автокатастрофы на Полтавщине
- 10:12 Миллиардеру Джеффри Эпштейну охранники в тюрьме бросали еду на пол, как свинье
- 09:45 Последний аккорд лета: в Украину придет жара до +34
В Днепре грузовик протаранил на перекрестке "скорую": вскрылись новые обстоятельства аварии (фото)
В Днепре полиция ищет свидетелей резонансного ДТП 10 августа, когда на перекрестке на большой скорости столкнулись грузовик и автомобиль «скорой помощи». Медицинский спецавтомобиль опрокинулся, а всех находившихся внутри пришлось госпитализировать.
Следственная группа надеется на помощь тех, кто около 18.50 проезжал поблизости от пересечения улиц Байкальской и Академика Образцова. Момент столкновения двух автомобилей мог попасть на камеры видеорегистратора.
Пока же расследование пришло к выводу, что водитель грузовика ехал на свой зеленый сигнал светофора, а «скорая» пересекала перекресток на красный свет, но имела право на первоочередной проезд, поскольку двигалась с включенными маячками и звуковой сигнализацией. Бригада «скорой» везла пациента в медучреждение и спешила поскорее добраться до места назначения.
Вследствие столкновения «скорой» с грузовиком и опрокидывания медицинского автомобиля пострадали все пятеро человек, находившиеся в салоне. Госпитализированы четверо женщин и мужчина. Все они находятся в городской больнице Днепра.
Решается вопрос об открытии уголовного производства о нарушении правил водителями (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Непредоставление преимущества в проезде спецтранспорту для водителя чревато штрафом до 510 гривен (ч.3. ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях).
Напомним, ранее ДТП со «скорой» случилось в Одессе. Под колесами спецтранспорта оказался пешеход, не захотевший пропустить медицинский автомобиль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.