Украина

Доллар вместо гривни: к Зеленскому обратились со странной петицией о денежной реформе

На сайте президента продолжается сбор подписей под петицией о проведении в Украине… денежной реформы. Автор обращения, Сергей Андрощук, предлагает заменить гривню на «более стабильный» доллар США.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную — доллар США», — говорится в тексте петиции.

Читайте также: Доллар по 26: озвучен прогноз по курсу валют на ближайшее время

Согласно его предложению, вместе с запуском в обращение доллара в Украине должны произойти пересчет цен, тарифов, заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан.

По состоянию на 22:00 11 августа петиция набрала 1076 подписей при 25 000 необходимых для ее рассмотрения Офисом президента.

Напомним, в настоящее время также осуществляется сбор подписей под петициями о проведении военного парада в День Независимости на Крещатике и об отставке глав Государственного бюро расследований.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter