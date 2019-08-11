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Доллар вместо гривни: к Зеленскому обратились со странной петицией о денежной реформе
На сайте президента продолжается сбор подписей под петицией о проведении в Украине… денежной реформы. Автор обращения, Сергей Андрощук, предлагает заменить гривню на «более стабильный» доллар США.
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную — доллар США», — говорится в тексте петиции.
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Согласно его предложению, вместе с запуском в обращение доллара в Украине должны произойти пересчет цен, тарифов, заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан.
По состоянию на 22:00 11 августа петиция набрала 1076 подписей при 25 000 необходимых для ее рассмотрения Офисом президента.
Напомним, в настоящее время также осуществляется сбор подписей под петициями о проведении военного парада в День Независимости на Крещатике и об отставке глав Государственного бюро расследований.
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