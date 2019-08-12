В Одессе под консульством РФ прошла акция в поддержку узников Кремля

Украина

В воскресенье, 11 августа, возле генконсульства Российской Федерации в Одессе прошла акция в поддержку украинских граждан, которые незаконно удерживаются российскими властями. Акция была приурочена к пятой годовщине незаконного решения суда, приговорившего украинца Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы, пишет OdessaOnline.

«Сегодня пять лет со дня ареста Станислава. По фальшивому обвинению ему дали 20 лет. Он подвергался и подвергается пыткам, в заключении начались проблемы со здоровьем», — сказал организатор пикета, беженец из Российской Федерации Александр Шелковенков.

По его словам, обвинение украинца в участии в чеченской войне откровенно надуманное — настоящие участники боевых действий в том районе утверждают, что таких боёв, участие в которых инкриминируют Клыху, вообще не было. К тому же обвинение базируется на свидетельствовали осуждённого на 25 лет человека, который «вспомнил» о Клыхе только после его ареста. Участники акции уверены — российское правительство арестовало украинца за его гражданскую позицию. Ещё в 8 классе Станислав принципиально отказался от русского языка.

«Во время следствия Клых подвергался пыткам, в том числе и током, в результате чего у него начались проблемы со здоровьем, в том числе и психологические», — отметили участники акции.

Также на пикете была приведены ужасные цифры: по последним данным омбудсмена Людмилы Денисовой, на данный момент в российских тюрьмах находится 124 гражданских украинца и 24 военнопленных моряка.

Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля, поддерживать их в заточении письмами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинского политзаключенного Станислава Клыха приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994−1995 годов. Станислав Клых отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный потерпел принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.

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