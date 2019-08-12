Украина

"Невероятная красота": синоптик показала фото и видео уникального природного явления на Полтавщине

Синоптик Наталья Диденко показала фото и видео редкого метеоявления — паргелия (с греческого — фальшивое солнце), которое она зафиксировала вечером 11 августа на Полтавщине.

Она также призналась, что несмотря на все теоретические знания, воочию наблюдала паргелий первый раз в жизни.

«Невероятная красота, впечатление — от восторга до немного какого-то страха», — поделилась эмоциями синоптик.

Напомним, ранее в Карпатах заметили уникальную «белую» радугу, а в США туристам удалось увидеть огненный водопад.

Тем временем в Украине установился настоящий август. Так начало новой недели обещает быть жарким. 12 августа кратковременные осадки возможны только на Волыни, а во всех остальных регионах установится сухая солнечная погода.

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