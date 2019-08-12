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Популярный блогер наглядно объяснил разницу между украинским и русским языками (видео)
Известный в мире блогер-лингвист Поль Йоргенсен объяснил на своем канале в YouTube разницу между украинским и русским языками, опровергув тем самым миф о том, что они почти одинаковы.
«Литературный украинский и литературный русский — бесспорно разные, как и повседневная речь двух народов», — отмечает блогер, по оценке которого, русский и украинский лексически родственны на 62%.
Йоргенсен признается, что его самого удивила эта цифра, ведь лексическое родство с польским, словацким и беларусским языками у украинского выше, чем с русским. Так, украинский имеет 70% однокоренных слов с польским, 66% - со словацким и 84% - с беларусским.
Это сходство он объясняет историческим происхождением славянских языков от древнего языка Киевской Руси и отмечает, что различные траектории развития украинского и русского языков определила история монгольских кочевников и Великого княжества Литовского.
Отметим, что на канал Поля Йоргенсена подписаны 780 тысяч пользователей со всего мира.
Напомним, в июле Россия попыталась добиться в Совбезе ООН осуждения принятого в нашей стране закона об украинском языке, однако эта попытка провалилась.
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