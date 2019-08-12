Никакой Ульяны: Супрун ополчилась на мягкий знак в ее имени

Общество и люди

Наряду с развенчиванием ряда мифов в области здравоохранения, в частности, о депрессии, руководитель Минздрава рассказала, что правильное произношение и написание имени, например, Уляна (без мягкого знака) Супрун, является базовым минимумом для установления здоровой коммуникации.

«Называть вещи своими именами важно для перемен. Называть людей своими именами полезно для эффективного общения. Уляна — имя, в котором не нужно ставить мягкий знак. Подозреваю, что многие люди делают это с учетом написания этого имени в русском варианте», — пишет руководитель Минздрава на своей страничке в социальных сетях, ссылаясь на правила украинского правописания.

По ее словам, даже в русском варианте ее имя следует писать без мягкого знака. «Разные языки — разные имена. Даже когда вы пишете мое имя на русском, правильно писать Уляна. Это маленькая деталь, но она важна с точки зрения сохранения оригинального звучания слов и имен, которые мы используем», — добавляет Супрун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Уляна Супрун опровергла расхожее мнение о том, что рак могут вызвать негативные эмоции, прошлые обиды и нелюбовь к себе. По ее словам, существует более 200 типов рака, и у каждого — свои факторы риска, например:

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