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Общество и люди

Матиос повеселил соцсеть, представ на своем 50-летии в образе Джеймса Бонда

11:03 12 августа 2019 256
Анатолий Матиос
Инф. «ФАКТОВ»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, ранее опубликовавший в социальных сетях видео, где военных прокуроров сравнили с армией дотракийцев и Безупречных из сериала «Игра престолов», праздновал свое 50-летие в стиле Джеймса Бонда.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщает политтехнолог Алексей Голобуцкий, опубликовавший фото самого виновника торжества в смокинге и тортика агенту 007, которым угощали гостей. Кстати, 50 лет Анатолию Матиосу исполнилось еще 13 февраля, но, видимо, Алексею Голобуцкому фотки «слили» совсем недавно.

Под этим постом немедленно завязалась жесткая дискуссия. Пожалуй, самый нейтральный комментарий, выглядел так: «Отличный тортик, скромно и со вкусом. А по поводу Бонда — многие, наверное, забыли, что мужчины — большие дети. И прикалываться еще, вроде, не запрещено».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анатолий Матиос заявил, что не намерен уходить в отставку с поста военного прокурора, и что у него военный контракт до октября 2019 года.

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