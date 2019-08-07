Шоу-бизнес

Самая молодая в мире миллиардерша готовится отпраздновать свой день рождения. 10 августа Кайли Дженнер, самой младшей из сестер Ким Кардашьян, исполняется 22 года. Она арендовала для празднования роскошную 90-метровую яхту Tranquility стоимостью 250 миллионов долларов.

Бойфренд Кайли Трэвис Скотт, отец ее полуторагодовалой дочери Сторми, уже сделал возлюбленной ранний подарок. Он усыпал пол в ее особняке толстым слоем лепестков красных роз на сумму более 50 тысяч долларов. Дженнер выложила в Instagram видео, похваставшись сюрпризом.

Зрелище, что и говорить, впечатляющее. Но пользователи сети посочувствовали уборщице Кайли, которой придется наводить там порядок. А также назвали красивый жест рэпера «пустой тратой денег и энергии». «Не думаю, что сама Дженнер будет все это загребать веником», «Представляете себе операцию по зачистке? Мой пылесос сломался бы…», «Это очень мило, но по какой-то причине я чувствую, что просто ненавижу это. Со мной что-то не то?» — писали комментаторы.

Кайли и Трэвис

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайли Дженнер показала свою коллекцию дорогих автомобилей.

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