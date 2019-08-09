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Сын Елизаветы II публично унизил свою дочь принцессу Беатрис в день ее рождения (фото)
Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, отпраздновала 8 августа свое 31-летие. Члены королевской семьи мило поздравили принцессу в соцсетях. Однако ее собственный отец, средний сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский, серьезно испортил настроение дочери в ее день рождения.
Как пишет издание Express, на странице 59-летнего Эндрю в соцсети Twitter появился коллаж из фотографий, на которых принц в разные годы позирует с Беатрис. Однако, на одном из снимков Эндрю запечатлен не с ней, а с младшей дочерью, принцессой Евгенией, в день ее свадьбы с Джеком Бруксбэнком в октябре прошлого года. Ошибка была вскоре исправлена и фото убрали. Однако поклонники королевской семьи успели его сохранить. «Немного неловко получилось, правда?», «Я никогда не мог различить — где Беатрис, а где Евгения. Слава Богу, я не один такой, у их отца та же проблема», — писали они.
Между тем Беатрис, занимающая девятое место в очереди на престол, подогрела слухи о том, что она вскоре пойдет под венец. Как стало известно, Ее Высочество села на строгую веганскую диету, исключив из своего меню мясо и молочные продукты. Предполагают, что она готовится к свадьбе, желая выглядеть как можно лучше в этот знаменательный день. Как известно, у Беатрис серьезный роман с бизнесменом Эдоардо Мопелли Моцци. Говорят, что пара уже обручилась и ждет удобного случая официально объявить о своей помолвке.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...