Двукратный олимпийский чемпион опозорился в дебютном бою на профиринге (фото, видео)

Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по боксу кубинец Робейси Рамирес неудачно дебютировал на профессиональном ринге. Триумфатор Лондона-2012 и Рио-2016 был явным фаворитом в поединке с американцем Аданом Гонсалесом, но уже в начале боя был отправлен соперником в нокдаун, а по итогам четырех раундов уступил раздельным решением судей — 36:39, 37:35, 35:40.

Робейси Рамирес (справа) уступил сопернику раздельным решением судей

Отметим, что Рамирес — клиент промоутерской компании Top Rank, с которой подписал контракт в марте нынешнего года. «Последним двукратным олимпийским чемпионом, с которым мы подписали соглашение, был Василий Ломаченко. В итоге украинец стал большой звездой в мире бокса. Теперь мы ожидаем того же и от Робейси», — сказал тогда глава Top Rank промоутер Боб Арум.

Примечательно, что «золото» Олимпийских игр Рамирес выигрывал в разных весовых категориях — в Лондоне-2012 кубинец стал сильнейшим в наилегчашей категории (до 50,8 кг), а в Рио-2016 ему уже не было равных в легчайшей категории (до 53,5 кг). Дебютировать в профессионалах Робейси решил в полулегком дивизионе — и прогадал…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер Дмитрий Митрофанов при поддержке Василия Ломаченко нокаутировал опытного поляка в Киеве.

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