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"Не верю ни ГБР, ни его руководству", — Порошенко (видео)
Пятый президент Украины Петр Порошенко, на которого попытались напасть под зданием Госбюро расследований, заявил, что не доверяет руководству ГБР.
После допроса по делу о купле-продажи телеканала «Прямой», Петр Порошенко на брифинге заявил, что не имеет отношения ни к владельцам, ни к управлению этим СМИ. Инициатором захвата телеканала он назвал экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова.
По словам Петра Порошенко, в ГБР имеет место утечка информации, поскольку у Портнова есть доступ ко всем материалам следствия. Пятый президент Украины заявил, что правоохранителям следовало бы заниматься не нападками на «Прямой», а защитой информационного пространства, которое хотят вернуть во времена президентства Виктора Януковича и куда пытаются интегрироваться массмедиа страны-агрессора — России.
Комментируя информацию о том, что в ГБР ему предложили пройти проверку на детекторе лжи, Петр Порошенко заявил, что поскольку не доверяет Госбюро расследований, то пройдет полиграф в прямом эфире телеканала «Прямой». Впрочем, это предложение, по его словам, не вызвало восторга у следователя ГБР.
Комментируя попытку нападения на него под зданием Госбюро расследований, Петр Порошенко заявил, что это было сделано для «картинки» для российских массмедиа. Он поблагодарил сторонников за то, что этот сценарий информатаки был сорван.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле здания ГБР в Киеве четыре человека попытались напасть на Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».
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