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В Киеве журналисты пострадали от рук неизвестных, пытавшихся атаковать Порошенко
В Киеве неизвестные уже во второй раз попытались напасть на пятого президента Украины Петра Порошенко под зданием Государственного бюро расследований (ГБР), куда он приезжал на допрос. Предыдущий раз один из нападавших запрыгнул на капот его автомобиля.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», в этот раз группа людей попыталась забросать Порошенко яйцами, но попали, преимущественно, в журналистов. В ситуацию вмешались полицейские, но нападавшие благополучно скрылись. Сам Порошенко во время инцидента не пострадал.
Во время допроса под зданием собрались два митинга: один — противников пятого президента Украины, второй — его сторонников. Петр Порошенко приезжал в Госбюро расследований в качестве свидетеля по делу о купле-продаже телеканала «Прямой».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по факту попытки нападения на Петра Порошенко 25 июля начато уголовное производство. Речь идет о ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Фото с сайта телеканала «Прямой».
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