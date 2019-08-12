Общество и люди

В офисе омбудсмена провели проверку Холодногорской исправительной колония (Харьковская область) и обнаружили не предусмотренные законом спецсредства для «подавления возможных неповиновений». Ранее сообщалось о бунте в Южной исправительной колонии общего режима № 51 из-за плохого питания и условий содержания.

Спецсредства в Холодногорской колонии представляют собой «ухваты», обмотанные колючей проволокой. «Использование таких средств может нанести значительный ущерб жизни и здоровью осужденных и имеет признаки пыток», — говорится в отчете мониторинговой группы.

Также сотрудники секретариата омбудсмена констатировали ряд нарушений в колонии. К примеру, место для прогулок в дисциплинарном изоляторе полностью покрыто шифером и не пропускает солнечный свет.

Некоторые осужденные пожаловались, что в учреждении должным образом не проводиться работа по рассмотрению их обращений: документы часто не доходят до адресатов, а сам ящик для обращений сделан из прозрачного материала. Также осужденные жаловались, что недовольных администрацией избивают заключенные, лояльные властям, а травмы фиксируются как бытовые. «Во время визита в помещение дисциплинарного изолятора обнаружен осужденного с гематомой под глазом, которую он, по его словам, получил во время падения с высоты», — отмечается в отчете.

Также проверяющие обнаружили на территории колонии пережиток советского прошлого — доску позора с нарушителями дисциплины. А вот пандусов для лиц с инвалидностью нет. Сообщается, что когда на свидания к заключенным приезжают такие люди, персонал заносит их в помещение на руках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после бунта в одесской колонии ГБР начало досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения «Южная исправительная колония № 51».

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