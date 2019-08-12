- 16:33 Расплата за Крым? В сети подметили любопытную деталь на картах пожаров в России
- 16:32 Кенгуру резвятся в снегу: впервые за 35 лет на юго-восточном побережье Австралии прошел снегопад
- 16:14 Синоптики объявили штормовое предупреждение: в каких областях ждать непогоду
- 16:09 Позывной «Бич»: появились данные о молодом бойце ВСУ, погибшем на Светлодарской дуге
- 15:55 Звездный игрок «Динамо» сыграл в футбол с мальчиком прямо на улице
- 15:50 Три легких рецепта летних блюд: вкусно и быстро
- 15:41 К приезду Зеленского в райадминистрации появился ковер зелёного цвета
- 15:38 Сливают нечистоты прямо в море: на популярном украинском курорте разгорается громкий скандал
- 15:23 Ирина Федишин снова стала мамой
- 15:13 В колонии на Харьковщине заключенных "воспитывали" колючей проволокой: обнародованы шокирующие данные
- 15:03 «Динамо» – «Брюгге»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
- 15:01 Печально известный лагерь «Виктория» принял первую смену отдыхающих
В колонии на Харьковщине заключенных "воспитывали" колючей проволокой: обнародованы шокирующие данные (фото)
В офисе омбудсмена провели проверку Холодногорской исправительной колония (Харьковская область) и обнаружили не предусмотренные законом спецсредства для «подавления возможных неповиновений». Ранее сообщалось о бунте в Южной исправительной колонии общего режима № 51 из-за плохого питания и условий содержания.
Спецсредства в Холодногорской колонии представляют собой «ухваты», обмотанные колючей проволокой. «Использование таких средств может нанести значительный ущерб жизни и здоровью осужденных и имеет признаки пыток», — говорится в отчете мониторинговой группы.
Также сотрудники секретариата омбудсмена констатировали ряд нарушений в колонии. К примеру, место для прогулок в дисциплинарном изоляторе полностью покрыто шифером и не пропускает солнечный свет.
Некоторые осужденные пожаловались, что в учреждении должным образом не проводиться работа по рассмотрению их обращений: документы часто не доходят до адресатов, а сам ящик для обращений сделан из прозрачного материала. Также осужденные жаловались, что недовольных администрацией избивают заключенные, лояльные властям, а травмы фиксируются как бытовые. «Во время визита в помещение дисциплинарного изолятора обнаружен осужденного с гематомой под глазом, которую он, по его словам, получил во время падения с высоты», — отмечается в отчете.
Также проверяющие обнаружили на территории колонии пережиток советского прошлого — доску позора с нарушителями дисциплины. А вот пандусов для лиц с инвалидностью нет. Сообщается, что когда на свидания к заключенным приезжают такие люди, персонал заносит их в помещение на руках.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после бунта в одесской колонии ГБР начало досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения «Южная исправительная колония № 51».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.