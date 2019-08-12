- 16:33 Расплата за Крым? В сети подметили любопытную деталь на картах пожаров в России
- 16:32 Кенгуру резвятся в снегу: впервые за 35 лет на юго-восточном побережье Австралии прошел снегопад
- 16:14 Синоптики объявили штормовое предупреждение: в каких областях ждать непогоду
- 16:09 Позывной «Бич»: появились данные о молодом бойце ВСУ, погибшем на Светлодарской дуге
- 15:55 Звездный игрок «Динамо» сыграл в футбол с мальчиком прямо на улице
- 15:50 Три легких рецепта летних блюд: вкусно и быстро
- 15:41 К приезду Зеленского в райадминистрации появился ковер зелёного цвета
- 15:38 Сливают нечистоты прямо в море: на популярном украинском курорте разгорается громкий скандал
- 15:23 Ирина Федишин снова стала мамой
- 15:13 В колонии на Харьковщине заключенных "воспитывали" колючей проволокой: обнародованы шокирующие данные
- 15:03 «Динамо» – «Брюгге»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
- 15:01 Печально известный лагерь «Виктория» принял первую смену отдыхающих
Сливают нечистоты прямо в море: на популярном украинском курорте разгорается громкий скандал (фото)
В популярной курортной Кирилловке на Азовском море несколько баз отдыха сливали нечистоты в море или в песок. Ранее сообщалось о тысячах мертвых медуз, которых море выбросило на берег Арабатской косы.
Нарушения обнаружили и пресекли во время рейда. Об этом в социальных сетях пишет жительница Кирилловки Анна Ильяшенко, опубликовавшая соответствующие фото и видео с рейда экологов, местных активистов и полиции.
«На популярных курортах в Запорожской области активисты Азовской громадськой варты, Кирилловской муниципальной варты, Приазовского национального природного парка, государственной Азовской морской экологической инспекции и полиции провели рейд и обнаружили очередные нарушения со стороны баз отдыха „Роза ветров“ (Федотова Коса) и „Солярис“ (Коса Пересыпь). Так, „Солярис“ сливает нечистоты в лиман, а „Роза ветров“ — в песок и море. После отработки территории инспекторами была уничтожена самодельная канализация на б/о „Солярис“. Рейды продолжаются», — пишет Анна Ильяшенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Азовском море активизировались морские блохи, укусы которых могут вызвать аллергическую реакцию. Очевидцы сообщали, что такие насекомые появились и в районе Кирилловки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..