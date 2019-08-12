Общество и люди

В популярной курортной Кирилловке на Азовском море несколько баз отдыха сливали нечистоты в море или в песок. Ранее сообщалось о тысячах мертвых медуз, которых море выбросило на берег Арабатской косы.

Нарушения обнаружили и пресекли во время рейда. Об этом в социальных сетях пишет жительница Кирилловки Анна Ильяшенко, опубликовавшая соответствующие фото и видео с рейда экологов, местных активистов и полиции.

«На популярных курортах в Запорожской области активисты Азовской громадськой варты, Кирилловской муниципальной варты, Приазовского национального природного парка, государственной Азовской морской экологической инспекции и полиции провели рейд и обнаружили очередные нарушения со стороны баз отдыха „Роза ветров“ (Федотова Коса) и „Солярис“ (Коса Пересыпь). Так, „Солярис“ сливает нечистоты в лиман, а „Роза ветров“ — в песок и море. После отработки территории инспекторами была уничтожена самодельная канализация на б/о „Солярис“. Рейды продолжаются», — пишет Анна Ильяшенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Азовском море активизировались морские блохи, укусы которых могут вызвать аллергическую реакцию. Очевидцы сообщали, что такие насекомые появились и в районе Кирилловки.

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