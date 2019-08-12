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К приезду Зеленского в райадминистрации появился ковер зелёного цвета (фото)
Перед приездом президента Украины в Олевск Житомирской области в здании местной райадминистрации постелили новый ковер. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала.
«Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковёр)», — написал он в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», президент Зеленский осуществляет рабочий визит в Житомирскую область. Во время визита президент Украины представил нового губернатора — Виталия Бунечко.
Также Зеленский потребовал увольнения глав Управления Национальной полиции в Житомирской области и СБУ сразу в трех регионах — Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Поводом стало неудовлетворительное противодействие незаконной добыче янтаря на Полесье. Последняя, по словам Зеленского, уже приобрела масштаб экологического бедствия, в результате которого тысячи гектаров лесных земель были превращены в пустырь.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..