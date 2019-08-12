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Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА: что известно о Виталии Бунечко
Во время рабочего визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский представил нового губернатора — Виталия Бунечко. Ранее Зеленский назначал исполняющим обязанности главы ОГА Ярослава Лагуту.
До назначения нынешний глава Житомирской облгосадминистрации работал первым замглавы управления СБУ в Донецкой области. Виталий Бунечко родился в 1973 году в городе Сарны Ровенской области. Окончил исторический факультет Волынского университета им. Леси Украинки, а затем и академию СБУ по специальности «правоведение». На совещании новый губернатор уже успел заявить, что планирует провести аудит всех лесных хозяйств области.
Также на совещании, которое было посвящено проблемам с «янтарной мафией», Зеленский заявил о грядущем увольнении главы областного управления СБУ. Также он пообещал отставки сотрудникам спецслужбы и прокурорам из-за провальной работы по этому направлению.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новым главой Ивано-Франковской облгосадминистрации стал львовянин Денис Шмыгаль.
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