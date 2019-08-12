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Защищает от ядерного удара и используется при наступлении: на Донбассе засекли новый тип российской техники
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm исследовали новые отчеты СММ ОБСЕ и обращают внимание читателей на выявление нового типа российской военной техники на Донбассе, который имеет интересные характеристики живучести экипажа на случай ядерного удара и используется при наступлении.
7 августа 2019 года был опубликован очередной отчет СММ ОБСЕ, который содержит информацию, поступившую по состоянию на 6 августа 2019 года. В отчете сказано, что БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 инженерную машину разграждения (ИМР-3) и 14 БМП-1 возле Круглика (65 км к юго-западу от Луганска).
В 2017 году на сайте ТРК «Звезда» вышла статья, в которой сказано, что ИМР-3 — это российский «терминатор», которому якобы нет равных при наступлении и экипаж машины защищен даже в случае техногенной катастрофы.
ИМР-3 поступила на вооружение ВС РФ в 1999 году. Серийное производство было организовано на ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил). ИМР-3 создана на базе танка Т-90, предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высоким уровнем радиоактивного заражения местности.
Как писали «ФАКТЫ», в конце июля стало известно, что на Донбассе боевики роют подземные проходы в «серую зону».
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