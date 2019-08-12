Общество и люди

На пляжах в Киеве нашли кишечную палочку: список запрещенных для купания мест

В Киеве экологи не советуют киевлянам и гостям столицы купаться на всех городских пляжах. Ранее эксперты не рекомендовали отдыхающим купаться в Черном море в районе Одессы и области.

Так, на сайте коммунального предприятия «Плесо» размещен перечень пляжей с соответствующими предупреждающими обозначениями.

Ранее в столичном главке Госпродпотребслужбы провели исследование проб воды, взятой в местах массового отдыха на водных объектах в Киеве. Экспертиза показала, что превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки зафиксировано на пляжах: «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предмостная-Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина» и «Чорторый».

На пляже «Чорторий» также зафиксированы мелкие водоросли на поверхности воды, на «Радуге» — несоответствующий водородный показатель и биохимическая потребность в кислороде. Последнюю также зафиксировали и на «Тельбине».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экологи, полиция и активисты провели рейд в районе курортной Кирилловки и установили, что несколько баз отдыха сливают нечистоты в море или же в песок, а также уничтожили незаконную канализацию.

Фото со странички госпредприятия «Плесо» в Facebook.

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