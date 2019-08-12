- 18:02 ЦИК зарегистрировал первых нардепов новой Рады: опубликован список
- 17:54 Потерявшая мужа и сына Наталья Фалион встретила настоящую любовь
- 17:36 Облил возлюбленную кипятком в Запорожье: суд принял важное решение по подозреваемому
- 17:25 «Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16:58 Многомиллионая яхта врезалась в причал, напугав посетителей ресторана
- 16:57 На пляжах в Киеве нашли кишечную палочку: список запрещенных для купания мест
- 16:51 Защищает от ядерного удара и используется при наступлении: на Донбассе засекли новый тип российской техники
- 16:33 Расплата за Крым? В сети подметили любопытную деталь на картах пожаров в России
- 16:32 Кенгуру резвятся в снегу: впервые за 35 лет на юго-восточном побережье Австралии прошел снегопад
- 16:14 Синоптики объявили штормовое предупреждение: в каких областях ждать непогоду
- 16:09 Позывной «Бич»: появились данные о молодом бойце ВСУ, погибшем на Светлодарской дуге
- 15:55 Звездный игрок «Динамо» сыграл в футбол с мальчиком прямо на улице
На пляжах в Киеве нашли кишечную палочку: список запрещенных для купания мест
В Киеве экологи не советуют киевлянам и гостям столицы купаться на всех городских пляжах. Ранее эксперты не рекомендовали отдыхающим купаться в Черном море в районе Одессы и области.
Так, на сайте коммунального предприятия «Плесо» размещен перечень пляжей с соответствующими предупреждающими обозначениями.
Ранее в столичном главке Госпродпотребслужбы провели исследование проб воды, взятой в местах массового отдыха на водных объектах в Киеве. Экспертиза показала, что превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки зафиксировано на пляжах: «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предмостная-Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина» и «Чорторый».
На пляже «Чорторий» также зафиксированы мелкие водоросли на поверхности воды, на «Радуге» — несоответствующий водородный показатель и биохимическая потребность в кислороде. Последнюю также зафиксировали и на «Тельбине».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экологи, полиция и активисты провели рейд в районе курортной Кирилловки и установили, что несколько баз отдыха сливают нечистоты в море или же в песок, а также уничтожили незаконную канализацию.
Фото со странички госпредприятия «Плесо» в Facebook.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!