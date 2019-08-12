Потерявшая мужа и сына Наталья Фалион встретила настоящую любовь

Шоу-бизнес

Популярная певица, солистка ансамбля «Лісапетний батальйон» Наталья Фалион, тяжело переживавшая смерть мужа и сына, встретила новую любовь и счастлива с новым мужем.

Наталья ранее рассказывала, что меньше года назад один за другим ушли из жизни близкие люди — муж, который долго болел, и 36-летний сын Виктор, у которого были проблемы с сердцем. Потерю ребенка особо тяжело переживала артистка.

Наталья признается, что старалась всеми силами отвлечь мужа от болезни, найти ему смысл жизни, но ей это не удавалось.

«Его ничего не интересовало. Он, почему-то мне кажется, ни детей, ни внуков не любил. Возможно, в этом я виновата. Я всегда была лидером, возможно, он себя не реализовал. Мы не понимали друг друга много лет. Очень жаль», — откровенно рассказала Наталья Фалион в интервью «Ранку з Україною».

Но с этими потерями Наталья усвоила главный жизненный урок — если теряете, то обязательно что-то получите взамен. И артистка получила. Вскоре она встретила новую любовь и вновь вышла замуж. Этот мужчина помог ей справиться с потерей сына.

«Он просто полюбил меня, как артистку через телевидение, через Интернет. Дарил букеты… Я ни секунды не была одна — он всегда был рядом, оставил работу — по телефону управлял. И так потихоньку, потихоньку я отходила, улыбалась и дальше пела. Я знала, что рядом есть человек, которому все можно рассказать, который всегда поддержит. У меня никогда такого не было в жизни, меня никто не встречал с гастролей, не спрашивал: „Не болит ли что? Как ты провела день или, как прошла неделя?“. А сейчас у меня такой человек есть», — поделилась Наталья с каналом «Украина».

Имя любимого мужчины Наталья Фалион не называет.

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