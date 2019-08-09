- 12:11 Безсмертный сделал жесткое заявление о Минских переговорах
- 12:10 Под Одессой обнаружили тело утонувшего в море подростка
- 12:05 Япония «забрала» себе Курилы
- 11:54 Дети из пластилина лучше лепят: в сети высмеяли новый памятник оккупантам в Крыму
- 11:51 Готовьте крем от солнца и комаров: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных
- 11:45 Как Путин спровоцировал массовые беспорядки в Киргизии
- 11:43 Первую в мире звезду-трансгендера реалити-шоу нашли повешенной: подозревают убийство
- 11:38 Роберто Карлос спустя 22 года повторил свой фантастический удар со штрафного
- 11:30 Ксения Собчак ждет ребенка от любовника
- 11:27 «Роттердам+» спас угледобывающую отрасль и установил справедливую цену — эксперты
- 11:26 Не только переедание: Супрун назвала причины появления лишнего веса
- 11:25 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн матчи чемпионата Украины
Ксения Собчак ждет ребенка от любовника
Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, ждет от него ребенка. Это и стало причиной того, что пара решила пожениться в ближайшее время. Так утверждает известный российский блогер Лена Миро.
В своей колонке в LiveJournal она предполагает, что только так Собчак «уговорила» Богомолова взять ее в жены.
«Я все гадала, как Собчак уговорит своего Богомола взять ее замуж. Предполагала, что вброс про свадьбу в сентябре имеет цель воззвать к совести самца — мол, не позорь, бери меня официально, а не как любовницу тайно! Но все оказалось проще, Ксения залетела», — заявила Миро.
Такие выводы она сделала после совместного посещения Собчак и Богомоловым премьеры фильма Квентина Тарантино в Москве. Миро заметила округлившийся животик Ксении и другие «признаки» беременности.
«Когда я посмотрела видео с премьерного показа фильма Тарантино, куда Собчак пришла с Богомоловым, мне, как и любой другой женщине, стало понятно — беременна. Эта неловкая поступь. Осторожные движения. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот. У нее месяц третий-четвертый», — написала Лена.
Также в Сети обсуждают возможную дату свадьбы. Говорят, она состоится 13 сентября.
Ни Собчак, ни Богомолов это не комментируют, хотя и не скрывают своих отношений. Вместе появляются на публичных мероприятиях и не скрывают своих чувств. «Я люблю тебя», — написал Константин в Сети под фото Ксении.
Бывший муж Собчак Максим Виторган, от которого она родила сына Платона, тоже не страдает от одиночества. Он закрутил роман с молодой актрисой Нино Нинидзе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.