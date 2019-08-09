Ксения Собчак ждет ребенка от любовника

Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, ждет от него ребенка. Это и стало причиной того, что пара решила пожениться в ближайшее время. Так утверждает известный российский блогер Лена Миро.

В своей колонке в LiveJournal она предполагает, что только так Собчак «уговорила» Богомолова взять ее в жены.

«Я все гадала, как Собчак уговорит своего Богомола взять ее замуж. Предполагала, что вброс про свадьбу в сентябре имеет цель воззвать к совести самца — мол, не позорь, бери меня официально, а не как любовницу тайно! Но все оказалось проще, Ксения залетела», — заявила Миро.

Такие выводы она сделала после совместного посещения Собчак и Богомоловым премьеры фильма Квентина Тарантино в Москве. Миро заметила округлившийся животик Ксении и другие «признаки» беременности.

«Когда я посмотрела видео с премьерного показа фильма Тарантино, куда Собчак пришла с Богомоловым, мне, как и любой другой женщине, стало понятно — беременна. Эта неловкая поступь. Осторожные движения. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот. У нее месяц третий-четвертый», — написала Лена.

Также в Сети обсуждают возможную дату свадьбы. Говорят, она состоится 13 сентября.

Ни Собчак, ни Богомолов это не комментируют, хотя и не скрывают своих отношений. Вместе появляются на публичных мероприятиях и не скрывают своих чувств. «Я люблю тебя», — написал Константин в Сети под фото Ксении.

Бывший муж Собчак Максим Виторган, от которого она родила сына Платона, тоже не страдает от одиночества. Он закрутил роман с молодой актрисой Нино Нинидзе.

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