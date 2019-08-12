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Можно сделать желе или поджарить: Супрун рассказала, как есть арбузы
На исходе лета исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун решила поделиться с украинцами рекомендациями о том, как можно есть арбузы и что из них можно приготовить. Свои советы она традиционно изложила в социальной сети Facebook.
«Ягоды, которые впервые начали выращивать четыре тысячи лет назад в районе современной пустыни Калахари … можно есть, пить, и даже делать из их шкурок варенье, а семена лузгать», — пишет чиновница.
Супрун обращает внимание на то, что мякоть арбуза на 92−95% состоит из воды, а также клетчатки, витамина С, красных пигментов каротиноидов и ликопена, аминокислот аргинина и цитруллина.
«В арбузах присутствуют, хоть в небольшом количестве, все 19 витаминов и 11 минералов. В них содержится порядка 4−6% сахаров: глюкозы, фруктозы и сахарозы. Калорийность составляет около 30 калорий на 100 граммов, хотя бывает и больше», — отмечает она.
Арбузы полезны людям, которые занимаются интенсивными тренировками: арбузный сок или пюре оказывают такое же воздействие, как и спортивные напитки, но ощущения от тренировки при этом гораздо лучше. Арбузный сок уменьшает крепатуру в мышцах и помогает восстановлению после длительных забегов.
Также ежедневное потребление арбузов рекомендуется людям с атеросклерозом, женщинам в менопаузе и людям с гипертензией и пре-гипертензией.
Кроме того, чудо-ягоды могут есть те, кто стремится уменьшить потребление калорий, поскольку данная пища заполняет желудок, и при этом не очень калорийна.
«Но помните, что калории поступают от сахаров, а нашему телу сахаров много не надо. При похудении важно потреблять достаточно белка, иначе уменьшение веса будет происходить за счет мышц, а не жира», — предостерегает Ульяна Супрун.
При этом она приводит несколько способов потребления любого детворой лакомства.
Замораживать арбузный сок. Он имеет такие же свойства, как и свежий арбуз. Для этого нужно вынуть из арбуза мякоть и перемолоть блендером, процедить семена через крупный дуршлаг, и разлить по бутылкам или пакетам для заморозки. Это сохранит клетчатку и семена. Такой арбуз легко и компактно хранить в холодильнике или брать на тренировку.
Пастеризовать сок. Прогреть до 78 градусов и выключить. Это увеличивает биодоступность ликопена и продлевает срок хранения сока. Но при этом сок меняет цвет и консистенцию.
Принимать в пищу с сыром или орехами. Можно попробовать приготовить салат из арбуза, сыра феты, мяты и оливкового масла. Или вариацию ливанской блюда табуле (tabbouleh) с кускусом, арбузом, луком и брынзой.
Приготовить желе из пюре арбуза.
Высушить семена в духовке и хранить до наступления зимних холодов, когда вечером хочется что-то погрызть, или скормить замерзающим птичкам.
Приготовить варенье из кожуры арбуза. Его делают из белой, а не зеленой части. В то же время кожуру арбуза без зеленой части можно мариновать, а затем поджаривать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что возглавляемое ею ведомство намерено прекратить выдачу квот на продажу этилового спирта производителям настоек,
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