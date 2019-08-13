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Станут графом и графиней: Гарри и Меган получат новый титул во время визита в Шотландию
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл после свадьбы получили от королевы Елизаветы II титул герцога и герцогини Сассекских. Однако после того, как они пересекут границу Шотландии, их больше называть так не будут, пишет gazeta.ru со ссылкой на британский таблоид Mirror.
Вместо этого обращение к ним будет звучать как «граф и графиня Дамбартон». Этим титулом их величают во время визита в резиденцию Елизаветы II, замок Балморал, сообщил изданию источник в королевской семье.
Также он добавил, что чета намерена посетить Шотландию в августе.
«Когда Гарри и Меган будут приезжать в Шотландию, то их будут называть графом и графиней Дамбартон», — рассказал источник, пояснив, что так называется небольшой городок в Шотландии.
Замок Балморал, резиденция Елизаветы II
Принц Гарри станет третьим графом Дамбартона, чье население составляет всего 20 тысяч человек. Городок находится в 195 километрах от Балморала.
Издание отмечает, что в системе иерархии титулов английских аристократов графы занимают третью строчку после герцога и маркиза. После самого графа идут виконты и бароны. Таким образом, при пересечении шотландской границы принц Гарри автоматически «понижается в должности».
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