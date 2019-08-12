Друзья принца Гарри отказались приглашать в гости Меган Маркл: названа причина (фото)

Мир

Друзья принца Гарри перестали приглашать его и его жену Меган Маркл к себе в гости. Как пишет издание Daily Mail, причиной этого стало то, что уроженка США герцогиня Сассекская отказывается признавать правила этикета, принятых на званых обедах аристократов.

По установленным правилам пары должны сидеть за столом порознь — в обозначенных для них специальными табличками местах. Делается это прежде всего, чтобы супруги или жених с невестой не отвлекали других гостей проявлением своих нежных чувств друг к другу.

Однако Меган считает все это условностями и лишней, устаревшей традицией. Она упорно садится рядом с Гарри, после чего герцог и герцогиня начинают вести себя, как пара влюбленных голубков.

Самые непримиримые из приятелей Гарри отказали Меган от дома, сочтя ее «чересчур американкой».

Меган и Гарри часто открыто проявляют свои чувства на публике

Ранее сообщалось, как и когда началась ссора принца Гарри и Меган Маркл с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

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