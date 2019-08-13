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Хомчак представил военным на Донбассе нового командующего ООС (видео)
В понедельник, 12 августа, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил личному составу Объединенного командного пункта Объединенных сил новоназначенного командующего ОС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на странице в Facebook.
Также Хомчак напомнил, что Указом президента Украины № 578 от 5 августа 2019 генерал-лейтенант Александр Сырский назначен Командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
«Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины выразил убеждение в том, что личный состав Объединенных сил во главе с генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко дальнейшем продолжит выполнять на высоком уровне важнейшую из задач, стоящую сегодня перед Вооруженными Силами Украины и в целом, государством», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.
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