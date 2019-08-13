Вымогал миллион: в РФ задержали известного «вора в законе» (видео)

Мир

В России, в городе Казань по подозрению в вымогательстве арестовали «вора в законе» Рашида Хачатряна, известного в криминальных кругах как Рашид Джамбульский. Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в настоящее время криминальный авторитет находится в казанском СИЗО-1. Хачатряну вменяют статью 163 УК РФ («Вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»).

По данным источника издания, после освобождения из красноярской колонии с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года 52-летний Джамбульский в составе ОПГ «Рашидовские» занимался вымогательством у предпринимателя. За этот период чистопольский бизнесмен лишился 1,2 миллиона рублей.

В скором времени, по данным издания, Джамбульский может стать фигурантом дела по новой статье — 210 УК РФ («Создание организованного преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»), которая появилась в Уголовном кодексе по инициативе президента России в апреле этого года. Максимальное наказание по этой статье — до пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что правоохранительные органы пока официально не комментировали задержание и арест авторитета.

Издание напоминает, что Рашид Хачатрян родился 13 августа 1966 года в городе Мардакерт в Нагорном Карабахе. Свой первый срок он получил еще в Азербайджанской ССР в 1986 году. Выйдя на свободу, криминальный авторитет обосновался в Оренбурге, а в 1996 году его осудили за самоуправство и вымогательство. Выйдя на свободу, он стал вором в законе и «смотрящим» по зонам в Оренбургской области.

В 1997 году, по данным «Прайм Крайм», Хачатрян был коронован, через некоторое время создал ОПГ «Рашидовские», которая занималась вымогательствами, мошенничеством, убийствами, похищениями, распространением наркотиков, а также организацией бунтов и беспорядков в колониях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известного шансонье Михаила Круга погубила близость к вору в законе Саше Северу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter