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Вымогал миллион: в РФ задержали известного «вора в законе» (видео)
В России, в городе Казань по подозрению в вымогательстве арестовали «вора в законе» Рашида Хачатряна, известного в криминальных кругах как Рашид Джамбульский. Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в настоящее время криминальный авторитет находится в казанском СИЗО-1. Хачатряну вменяют статью 163 УК РФ («Вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»).
По данным источника издания, после освобождения из красноярской колонии с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года 52-летний Джамбульский в составе ОПГ «Рашидовские» занимался вымогательством у предпринимателя. За этот период чистопольский бизнесмен лишился 1,2 миллиона рублей.
В скором времени, по данным издания, Джамбульский может стать фигурантом дела по новой статье — 210 УК РФ («Создание организованного преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»), которая появилась в Уголовном кодексе по инициативе президента России в апреле этого года. Максимальное наказание по этой статье — до пожизненного лишения свободы.
Отмечается, что правоохранительные органы пока официально не комментировали задержание и арест авторитета.
Издание напоминает, что Рашид Хачатрян родился 13 августа 1966 года в городе Мардакерт в Нагорном Карабахе. Свой первый срок он получил еще в Азербайджанской ССР в 1986 году. Выйдя на свободу, криминальный авторитет обосновался в Оренбурге, а в 1996 году его осудили за самоуправство и вымогательство. Выйдя на свободу, он стал вором в законе и «смотрящим» по зонам в Оренбургской области.
В 1997 году, по данным «Прайм Крайм», Хачатрян был коронован, через некоторое время создал ОПГ «Рашидовские», которая занималась вымогательствами, мошенничеством, убийствами, похищениями, распространением наркотиков, а также организацией бунтов и беспорядков в колониях.
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