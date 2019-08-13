Жизнь в постоянном страхе: любое неосторожное движение может обезглавить 33-летнюю женщину

Мир

В Британии жительница города Ворчестера Рэйчел Пигиллс страдает от редкого расстройства под названием «атлантоаксиальная нестабильность», которое сопровождается избыточной подвижностью между первым и вторым позвонком в шее. Об этом пишет Mirror.

Из-за своего заболевания 33-летняя женщина сталкивается с частичным вывихом позвоночника всякий раз, когда она поворачивает голову налево. А это увеличивает риск паралича. Несчастной англичанке приходится носить специальный фиксирующий воротник для шеи, чтобы не допустить травмы, которая может её фактически обезглавить, убив за считанные секунды.

Женщина очень плохо спит, поскольку её сопровождают страхи о том, что может произойти во сне при неловком повороте туловища или шеи. При этом до августа 2017 года она чувствовала себя вполне нормальной, а все неприятности начались после приема препаратов от избыточной активности иммунной системы.

У женщины стала возникать внезапная рвота, из-за которой ее трижды госпитализировали, пока и не поставили диагноз — атлантоаксиальная нестабильность (болезнь Аддисона) — редкое заболевание надпочечников, при котором они перестают вырабатывать гормоны кортизол и альдостерон в достаточном количестве. Ей назначили лечение стероидами, но ситуация становилась только хуже. Последней каплей стала нелепая случайность, когда Рэйчел ударилась головой о вентилятор.

«Я принимала много стероидов, но продолжала худеть. Из-за адреналина у меня даже дрожали руки, но я всё равно была истощена и в любой момент могла просто заснуть», — говорит она.

В мае 2019 года сканирование определило, что её мозг опускается к основанию черепа. Теперь любое неосторожное движение может закончиться внутренним обезглавливанием — полным отделением черепа от позвоночника. Из-за этого мама из Вустера, Англия, должна носить шейный бандаж и терпеть постоянные мигрень, головокружение и усталость.

Лишь три хирурга в мире выразили готовность провести сложнейшую операцию на позвоночнике, но её стоимость превышает $ 150 тысяч, и сейчас женщина собирает на это средства. Ожидается, что операция пройдет в Испании. Сама Рэйчел пожаловалась, что живет в постоянном страхе паралича или смерти, и сейчас она ничем не может заниматься в жизни, а единственный её досуг — прогулки, а также лежание на диване в одной безопасной позе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Мойра Али из Уэст-Мидлендс (Англия) родилась с редким Синдромом Бабочки (он же «буллезный эпидермолиз»), который часто называют одной из самых страшных болезней. Люди с Синдромом Бабочки живут с постоянным ощущением сильной боли, потому что верхний слой их кожи очень хрупкий и даже несильное трение (к примеру об одежду) приводит к сдиранию кусков кожи и открытым мокрым ранам.

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