Дмитрий Комаров сначала потерял собаку, а затем нашел сразу две (фото)

Украина

Известному телеведущему, автору проекта «Мир наизнанку» Дмитрию Комарову пришлось на днях пережить горечь расставания с другом, любимой собакой Алтай. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Пропала собака… Пропал вот такой красавчик, мой друг. Если вдруг видели — поделитесь любой информацией. Лайка, 8 лет, зовут Алтай. Откликается на имя. Очень миролюбивый, не укусит. Был в оранжевом ошейнике. Сбежал в лес за самкой 5 дней назад. В это время как раз были очень сильные ливни — у хозяина есть надежда, что мог просто уйти далеко за самкой и потерять след, когда все затопило», — обратился Дмитрий в посте к друзьям и поклонникам.

По его словам, за шесть лет он и пес «друг к другу очень привязались», он стал для Алтая вторым хозяином, а собака для его семьи — родной.

«Пес потрясающий, очень умный и добрый», — писал Дмитрий.

К счастью, телеведущему недолго пришлось горевать: через несколько часов после поста Алтай нашелся. Проявилась сила интернета — соседи прочитали пост, заметили песика вместе с его «девушкой» и задержали обоих.

«Готовились мы, скажу честно, к худшему. В нашем лесу есть волки. Но больше боялись, что Алтаю на пути встретились плохие люди. Есть масса ситуаций, в которых собака может погибнуть. Когда пёс впервые за 8 лет надолго пропадает — боишься его больше не увидеть», — честно признался Дима.

Но теперь, когда песик нашелся, у телеведущего прибавилось забот: нужно пристроить его «подружку».

«Теперь мы ищем хозяев этой малышки, с которой Алтай провел „медовые“ 5 дней где-то в лесах под Киевским морем. Самка ухоженная, аккуратная, с двумя ошейниками. Не сомневаюсь, её сейчас кто-то очень ищет и переживает… Обещаем кормить, поить и ухаживать до тех пор, как появится хозяин», — пишет он.

Чтобы исключить мошенничество и чтобы красавица не попала в чужие руки, собаку телеведущий обещает отдать только тому, кто сперва предъявит несколько её фотографий, а также подтвердит, что проживает поблизости.

Завершает свой пост Дмитрий Комаров на радостной ноте: «Фоткали этих красавцев и не могли сдержать улыбку. Они такие разные, но у них безумная любовь. Я никогда Алтая таким не видел. Он окрылен».

Думаем, телеведущему во многом понятны «настрой» и «влюбленность» Алтая: ведь он и сам совсем недавно связал себя узами брака и любовными обещаниями.

Напомним, что в интервью «ФАКТАМ» молодая жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала о том, что заставило их с Димой так долго скрывать свои отношения, как они познакомились, и чем известный телеведущий смог покорить ее сердце.

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