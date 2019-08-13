Юная Ястремская обыграла в США титулованную теннисистку (видео)

Спорт

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 32-ю строчку в мировом женском рейтинге, успешно стартовала на представительном турнире в американском Цинциннати с призовым фондом 2,94 млн долларов.

Соперницей нашей соотечественницы была титулованная датчанка Каролин Возняцки (19-я), выигравшая за свою карьеру 34 титула и возглавлявшая рейтинг WTA в общей сложности на протяжении 71 недели, с которой Даяна ранее на кортах в официальных соревнованиях не пересекалась.

Ястремская нервно начала матч, сразу же проиграв свою подачу, но быстро исправила положение, выиграв четыре гейма подряд, и в итоге взяла первый сет. Не вышла легкой и вторая партия, по ходу которой украинка вновь уступала, но в решающий момент взяла себя в руки и вырвала итоговую победу — 6:4, 6:4.

«В самом начале матча я не ощущала себя комфортно на корте — это касается того, как развивались события, атмосферы. Но я старалась нащупать свою игру, найти свой ритм, и в итоге мне удалось это. Я знала, что Возняцки будет хорошо защищаться, поскольку это стиль ее игры, поэтому старалась разнообразить свой теннис, не играть исключительно агрессивно в атаке. Считаю, что мне это неплохо удалось. Надеюсь провести еще несколько матчей на этом турнире. Моя цель — показать хороший результат на US Open. Буду стараться сыграть хорошо здесь, в Цинциннати, чтобы максимально хорошо подготовиться к турниру Большого шлема», — поделилась своими эмоциями Даяна после победного поединка.

За преодоление стартового раунда Ястремская заработала 15 600 долларов и во втором круге сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (153-я), которая переиграла Анастасию Севастову из Латвии (11-я) — 7:6 (3), 6:7 (4), 6:4.

Добавим, что также в первом раунде сыграет еще одна украинка Леся Цуренко (35-я) — ее соперницей станет пуэрториканка Моника Пуиг (44-я). А вот Элина Свитолина (7-я) начнет свое участие на турнире со второго круга поединком против бельгийки Элизе Мертенс, одолевшей в стартовом матче американку Кэти Макнелли (121-я) — 7:5, 6:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская обыграла в Канаде экс-первую ракетку мира, но затем уступила 20-летней американке.

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