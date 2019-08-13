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Свой среди чужих: леопард усыпил бдительность окруживших его львов и удрал (видео)
После видео, на котором буйволы отважно отбили у львов своего раненого собрата, в сети появилось еще одна любопытная видеосцена из жизни диких животных. В Национальном парке Крюгера в ЮАР удалось заснять, как леопард выкрутился из весьма неприятной ситуации. Гид Керри Балаам запечатлел, как леопарда неожиданно окружили львы.
Как пишет издание Latestsightings, сначала его обнаружили заигрывающие друг с другом лев и львица. Парочка погналась за прятавшимся за скалами леопардом, к ним присоединились остальные, и вскоре беглец обнаружил себя в центре всего прайда. Сознавая, что не выстоит в схватке, леопард, хотя и не переставая рычать, проявил признаки кошачьего подчинения: лежал, прижав уши и опустив голову, демонстрируя своим видом, что не хочет вступать в драку и признавая превосходство противников. В какой-то момент он даже переворачивается на спину, подставляя свое самое уязвимое место — живот.
В конце концов львы теряют к нему интерес. Леопард пользуется моментом и быстро бежит в кусты, спасая свою жизнь. Львицы пускаются в вялую погоню, которая быстро прекращается. Остаток дня львы, как сообщает Керри, провели в дреме на скалах.
Ранее в парке Крюгера было заснято забавное видео, на котором детеныш бегемота храбро прогнал большого крокодила, но затем спасовал перед буйволом.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...