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Мир

Свой среди чужих: леопард усыпил бдительность окруживших его львов и удрал (видео)

11:30 13 августа 2019 139
Леопард и львы
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После видео, на котором буйволы отважно отбили у львов своего раненого собрата, в сети появилось еще одна любопытная видеосцена из жизни диких животных. В Национальном парке Крюгера в ЮАР удалось заснять, как леопард выкрутился из весьма неприятной ситуации. Гид Керри Балаам запечатлел, как леопарда неожиданно окружили львы.

Как пишет издание Latestsightings, сначала его обнаружили заигрывающие друг с другом лев и львица. Парочка погналась за прятавшимся за скалами леопардом, к ним присоединились остальные, и вскоре беглец обнаружил себя в центре всего прайда. Сознавая, что не выстоит в схватке, леопард, хотя и не переставая рычать, проявил признаки кошачьего подчинения: лежал, прижав уши и опустив голову, демонстрируя своим видом, что не хочет вступать в драку и признавая превосходство противников. В какой-то момент он даже переворачивается на спину, подставляя свое самое уязвимое место — живот.

В конце концов львы теряют к нему интерес. Леопард пользуется моментом и быстро бежит в кусты, спасая свою жизнь. Львицы пускаются в вялую погоню, которая быстро прекращается. Остаток дня львы, как сообщает Керри, провели в дреме на скалах.

Ранее в парке Крюгера было заснято забавное видео, на котором детеныш бегемота храбро прогнал большого крокодила, но затем спасовал перед буйволом.

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