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Буйволы отбили у львов своего раненого друга: «спасательная операция» попала на видео

8:50 7 августа 2019 523
Буйвол и львицы
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Национальном парке Крюгера в ЮАР удалось заснять удивительное видео, которое было опубликовано на сайте Latestsightings. На нем стадо буйволов демонстрирует пример взаимовыручки и самоотверженности, спасая своего раненого сородича от прайда голодных львов.

На стадо буйволов напали львицы, которым удалось завалить одного из них. Оператор видео, 78-летний Герт Клоет был уверен, что участь животного предрешена. У него уже не было сил бороться за жизнь. Остальные буйволы, отбежавшие подальше остановились в нерешительности, не зная, как поступить. Осознав, что их друг не может к ним присоединиться, стадо неожиданно вернулось. Преодолев страх, животные отогнали львиц от раненого. «Это было замечательно — увидеть такое сотрудничество в дикой природы. Это учит людей помогать друг другу», — говорит свидетель произошедшего.

Это уже не первый случай взаимовыручки у буйволов. Ранее аналогичный случай произошел в том же парке Крюгера.

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