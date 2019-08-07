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Регина Тодоренко впервые показала лицо сына (фото)
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая семь месяцев назад стала мамой, впервые показала лицо сына. Она снялась с Майклом для рекламы детских подгузников.
В Сеть попали первые два снимка звезды с малышом. На одном из них Регина держит голенького сына, в одном лишь подгузнике, на руках.
На другом малыш Регина и Влада Топалова сладко спит, а мама нежно гладит его.
На своей странице в Instagram Регина сделала неожиданное признание. Она рассказала, что рыдает у кроватки сына, считая себя не достаточно хорошей матерью. Она корит себя за то, что малыш растет в нетипичных условиях и много переезжает из-за графиков родителей.
«Мой сын — моя большая гордость. Каждый день я наблюдаю за тобой: как ты впервые улыбнулся, как забавно отжался от пола, как нахмурил брови и стал похожим на папу, пробормотав «бу-бу-бу», как неуверенно, но смело пополз, как впервые обнял маленькими сильными ручками маму и произнёс «мэ-мэ»! Да, у нас с тобой нетипичные условия, мы почти не бываем дома, ты живешь в детской гримерке, пока мама снимает очередной важный проект. Мы носимся из страны в страну на крупные мероприятия и съемки с двумя чемоданами любимых игрушек, чтобы тебе как можно больше вещей напоминали о твоей теплой уютной детской комнатке. Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства, а твои бабушки утешают меня и говорят: «Перестань реветь, он выбрал вас ещё на небесах и знал, что его родители — артисты», — написала телеведущая.
Тодоренко надеется, что воспитает сына достойным человеком. Однако, телеведущая не понимает, как детство в шоу-бизнесе отразиться на его судьбе.
«Я точно знаю, что ты будешь расти за кулисами на папиных концертах и в гримерках на маминых шоу. Я пока не понимаю, как это отразится на твоей судьбе. Мне абсолютно неважно, станешь ли ты артистом, нейрохирургом или маляром, главное — воспитать тебя большим человеком, а со всем остальным ты сам справишься! Сегодня ты впервые побывал не „за“ кадром, а „в“ кадре; делить с тобой одну съемочную площадку — это большое счастье, а самое трогательное чувство для матери (которое я испытала сегодня) — это гордость, огромная гордость не за себя, а за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда!» — поделилась первым опытом работы с сыном Регина.
Напомним, телеведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов поженились в октябре прошлого года. В декабре у них родился сын Миша. А этим летом пара сыграла веселую свадьбу в Италии. После звездное семейство отправилось в медовый месяц в Грецию. На отдыхе телеведущая демонстрировала свою стройную фигуру в купальнике.
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