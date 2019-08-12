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Шоу-бизнес

Завели дело: звезду «Орла и Решки» задержали на венгерской границе (фото)

10:24 12 августа 2019 1589
Антон Птушкин
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный путешественник и ведущий тревел-шоу «Орел и Решка» Антон Птушкин попал в неприятную ситуацию на венгерской границе. Его задержали из-за водительского удостоверения. Об инциденте возмущенный Антон, проехавший с международными правами более 20 стран, рассказал в Instagram.

«На меня в Венгрии завели дело. За то, что на границе я вместе со своим международным паспортом предъявил международные права, с которыми я проехал минимум 20 стран. В Венгрии эти права считаются фиктивными. При том, что украинские права у меня тоже с собой были», — рассказал Птушкин.

В итоге его путешествие задержалось почти на 10 часов.

«Это тупо кино. Цирк на дроте. Отпечатки пальцев, фото в анфас и профиль, все как в голливудских фильмах. Мне отдали уже паспорт, 7 часов я провел на границе, 3 часа в полиции я провел. Следователь, допрос через переводчика… Люди нормальные там, но законы — без комментариев», — возмущался Птушкин.

Напомним, шоу «Орел и Решка» прошло перезагрузку. Обновленный формат программы «Мегаполисы» будет выходить с новыми ведущими.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что экс-ведущей «Орла и Решки» Насте Ивлеевой запретили въезд в Украину.

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