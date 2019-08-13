25.10 / 25.39 28.01 / 28.46
Киев: +31
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Ложки, полотенца и даже подушки: стало известно, что чаще всего крадут украинцы в поездах "Укрзалізниці"

13:28 13 августа 2019 40
Купе поезда
Инф. «ФАКТОВ»

В компании «Укрзалізниця», которая собирается повысить тарифы на пассажирские перевозки, составили любопытную инфографику, наглядно показавшую, какие предметы из поездов чаще всего воруют пассажиры.

«Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае. Но такое, к сожалению, случается», — жалуются в «Укрзалізниці».

Как показывает статистика, большим «спросом» пользуются полотенца, пододеяльники и одеяла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд Одесса — Днепр на август. Из Одессы он будет отправляться до 31 августа по нечетным дням, а из Днепра — по 1 сентября по четным.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер