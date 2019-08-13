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Ложки, полотенца и даже подушки: стало известно, что чаще всего крадут украинцы в поездах "Укрзалізниці"
В компании «Укрзалізниця», которая собирается повысить тарифы на пассажирские перевозки, составили любопытную инфографику, наглядно показавшую, какие предметы из поездов чаще всего воруют пассажиры.
«Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае. Но такое, к сожалению, случается», — жалуются в «Укрзалізниці».
Как показывает статистика, большим «спросом» пользуются полотенца, пододеяльники и одеяла.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд Одесса — Днепр на август. Из Одессы он будет отправляться до 31 августа по нечетным дням, а из Днепра — по 1 сентября по четным.
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