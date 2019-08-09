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Украина

ФСБ России нагрянула с проверками в Донецк: начались аресты

14:46 9 августа 2019 257
ФСБ
Инф. «ФАКТОВ»

Серьезная проверка «властей ДНР» из России, о которой ранее сообщал блогер «Фашик Донецкий», вылилась в аресты, которые на оккупированной территории проводит ФСБ.

Об этом сообщает телеграм-канал «Незыгарь».

Ранее об арестах и поиске причастных к расхищению российской «гуманитарной помощи», которая поставляется на оккупированные территории, сообщали и в Восточной правозащитной группе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ФСБ России пытается полностью получить контроль над оккупированными районами Донбасса, ослабив позиции помощника президента РФ Владислава Суркова и его ставленника — главаря донецких боевиков Дениса Пушилина.

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