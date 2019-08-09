- 15:16 Журналисты обнародовали доказательство того, что заявление об отставке Богдана им передал его заместитель
- 14:53 Российская диктатура дала отмашку на убийства детей оппозиционеров?
- 14:49 На дорогах нулевая видимость: на Одесскую область обрушилась страшная непогода
- 14:46 ФСБ России нагрянула с проверками в Донецк: начались аресты
- 14:30 В Киеве поймали сообщника уличных воров: в сети показали видео
- 14:27 Время ретроградного Урана: как им воспользоваться и какие дети рождаются в этот период
- 14:24 "Омбудсмен ДНР" устроила истерику из-за СБУ
- 14:20 Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ Грицака: названа причина
- 14:09 Впрочем, ничего нового: российских пропагандистов поймали на очередной лжи
- 14:03 Помогать легко: детское отделение больницы в Кривом Роге получило современное оборудование для реанимации и хирургии
- 14:03 Жена Монатика впечатлила фигурой в купальнике
- 13:52 В Украине запустили сервис "Е-пенсия": что об этом известно
ФСБ России нагрянула с проверками в Донецк: начались аресты
Серьезная проверка «властей ДНР» из России, о которой ранее сообщал блогер «Фашик Донецкий», вылилась в аресты, которые на оккупированной территории проводит ФСБ.
Об этом сообщает телеграм-канал «Незыгарь».
Ранее об арестах и поиске причастных к расхищению российской «гуманитарной помощи», которая поставляется на оккупированные территории, сообщали и в Восточной правозащитной группе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ФСБ России пытается полностью получить контроль над оккупированными районами Донбасса, ослабив позиции помощника президента РФ Владислава Суркова и его ставленника — главаря донецких боевиков Дениса Пушилина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.