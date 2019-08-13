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Украина

В сети показали фото бойца ВСУ, умершего в Днепре от тяжелого ранения

15:27 13 августа 2019 379
Дмитрий Дашковец
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали фото бойца ВСУ, умершего от тяжелого ранения в голову в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова, о котором рассказывал главврач медучреждения Сергей Рыженко.

Погибший — Дмитрий Дмитриевич Дашковец (1983 года рождения). Сержант, командир взвода воевал в рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 августа в районе Светлодарской дуги погиб офицер Роман Романенко, тело которого боевики вернули украинской стороне спустя три дня после смерти.

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