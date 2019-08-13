Украина

В сети показали фото бойца ВСУ, умершего в Днепре от тяжелого ранения

В сети показали фото бойца ВСУ, умершего от тяжелого ранения в голову в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова, о котором рассказывал главврач медучреждения Сергей Рыженко.

Погибший — Дмитрий Дмитриевич Дашковец (1983 года рождения). Сержант, командир взвода воевал в рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

З великим сумом повідомляємо: 12 серпня в Дніпровській лікарні ім. Мечникова помер сержант, командир взводу Дмитро Дмитрович Дашковець, 1983 р.н., мешканець смт Миропіль Житомирської обл., який 9 серпня в р-ні с. Широкине важке кульове поранення в голову. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ! pic.twitter.com/tS6wKvYZ93 — aphareus (@aphareus) August 13, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 августа в районе Светлодарской дуги погиб офицер Роман Романенко, тело которого боевики вернули украинской стороне спустя три дня после смерти.

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