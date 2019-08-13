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- 14:35 Боевики "ДНР" только через три дня передали украинской стороне тело погибшего бойца "Азова"
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Боевики "ДНР" только через три дня передали украинской стороне тело погибшего бойца "Азова"
Во вторник, 13 августа, через три дня после гибели в районе Светлодарской дуги офицера Романа Романенко, боевики вернули тело бойца его побратимам из «Азова».
«Все эти дни противник не отдавал тело азовца, распространяя лживую информацию о его гибели. Трижды бойцы «Азова» пытались эвакуировать павшего Романа, однако этому мешали прицельные обстрелы противника. Оккупанты, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем, забрал тело бойца «Азова», — сообщают побратимы Романа Романенко и уточняют, что его тело передали после того, как наконец-то удалось договориться с боевиками. При этом противник отказался забирать останки боевика, которого бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, что в зоне ответственности «Азова».
Уточняется, что офицер с позывным «Бич» погиб, подорвавшись на фугасе боевиков при выполнении боевого задания. В «Азове» он служил с конца 2015 года — сначала снайпером, а потом стал одним из командиров снайперского отделения. В марте этого года «Бич» был одним из бойцов, спасших командира группы снайперов, который получил тяжелое ранение в районе Светлодарской дуги.
В «Азове» также сообщают, что Роман Романенко недавно получил офицерское звание, а также был представлен к награде — ордену «За мужество» III степени.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», офицеру ВСУ Роману Романенко было всего 25 лет.
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