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Политика

Зеленский неожиданно отстранил Безсмертного от переговорного процесса в Минске

15:38 13 августа 2019 355
безсмертный
Инф. «ФАКТОВ»

Роман Безсмертный больше не будет представителем в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе. Указ об этом был подписан Владимиром Зеленским 13 августа.

Документ появился спустя несколько дней после того, как Безсмертный предложил, чтобы Украина прекратила участие в Минском процессе, учитывая сорванное вражескими обстрелами перемирие и гибель морпехов под Павлополем.

Напомним, Безсмертный был представителем Украины в трехсторонней переговорной группе по Минску в 2015—2016 годах. После долгого перерыва и смены власти в Украине Безсмертного вернули в ТКГ 9 июля и сделали участником подгруппы по политическим вопросам.

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