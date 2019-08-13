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Украина

Дело — Труба: суд обязал открыть уголовное производство против главы ГБР

16:01 13 августа 2019 162
Роман Труба
Инф. «ФАКТОВ»

Национальное антикоррупционное бюро в судебном порядке обязали открыть уголовное производство в отношении руководителя Госбюро расследований Романа Трубы. Ранее на руководителя ГБР написали заявление в Генпрокуратуру.

Как сообщает РБК-Украина, такое решение принял следственный судья Соломенского районного суда Киева. В иске заявитель указал, что директор ГБР вопреки ранее вынесенному решению суда не открыл уголовное производство по его требованию.

После этого заявитель обратился в НАБУ, однако руководство бюро также отказалось внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований. В итоге заявитель в судебном порядке оспорил это решение, и суд удовлетворил его иск.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под зданием ГБР неизвестные попытались уже во второй раз напасть на пятого президента Украины Петра Порошенко, выходившего от следователя.

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