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Дело — Труба: суд обязал открыть уголовное производство против главы ГБР
Национальное антикоррупционное бюро в судебном порядке обязали открыть уголовное производство в отношении руководителя Госбюро расследований Романа Трубы. Ранее на руководителя ГБР написали заявление в Генпрокуратуру.
Как сообщает РБК-Украина, такое решение принял следственный судья Соломенского районного суда Киева. В иске заявитель указал, что директор ГБР вопреки ранее вынесенному решению суда не открыл уголовное производство по его требованию.
После этого заявитель обратился в НАБУ, однако руководство бюро также отказалось внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований. В итоге заявитель в судебном порядке оспорил это решение, и суд удовлетворил его иск.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под зданием ГБР неизвестные попытались уже во второй раз напасть на пятого президента Украины Петра Порошенко, выходившего от следователя.
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