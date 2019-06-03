Украина

"Злоупотреблял властью": на главу ГБР Трубу написали заявление в Генпрокуратуру

Руководитель и секретарь Совета общественного контроля при Госбюро расследований написали заявление в Генпрокуратуру на руководителя ГБР Романа Трубу. Ранее в ГБР заявили о начале досудебного расследования дела о «пропаже» техники из ситуативной комнаты в Администрации президента.

Как сообщает спикер ГПУ Андрей Лысенко, в заявлении говорится о «совершении уголовных преступлений» руководителем ГБР. Романа Трубу обвиняют в умышленном невыполнении решения суда, в служебной халатности и злоупотреблении властью или служебным положением.

Андрей Лысенко сообщил о внесении соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований. Расследование поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области 5-летнему мальчику.



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