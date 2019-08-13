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Происшествия

Полицейский покончил с собой в аэропорту Днепра: что об этом известно

16:26 13 августа 2019 261
Застрелился
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту «Днепр» покончил с собой 41-летний сотрудник Национальной полиции, выстреливший себе в голову из табельного пистолета. Ранее в Днепре на территории Южного машиностроительного завода имени Макарова обнаружили тело военнослужащего Национальной гвардии Украины с пулевым ранением головы.

Информацию о ЧП в аэропорту «Укринформу» подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, уточнив, что правоохранитель застрелился во время несения службы, запершись в комнате для отдыха.

Информацию о том, что погибший оставил предсмертную записку и отправил прощальное SMS своей знакомой, в полиции не комментируют.

Начато досудебное расследование, полиция устанавливает мотивы поступка своего сотрудника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в реанимации Одесской городской больницы № 10 умер 20-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины, который 29 июля был обнаружен в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы.

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