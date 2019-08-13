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Известного блогера, угрожавшего изнасиловать народного депутата, объявили в розыск
Хмельницкая полиция инкриминирует хулиганство блогеру из Бердичева Артуру Сороченко. Он, напомним, оскорбил украинских военных и избил ветерана АТО за утверждение, что Россия воюет с Украиной. Также он грозил изнасиловать в неестественной форме народного депутата Украины. Поскольку нынешнее местонахождение Сороченко неизвестно, его объявили в розыск.
— Когда в интернете разместили видео, на котором блогер бьет мужчину, заявившего, что воевал в АТО, нам еще было неизвестно, где это произошло: ни в одной области не было зарегистрировано заявление об этом инциденте, — рассказала «ФАКТАМ» спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега. — Предполагалось, что это могло быть в Житомирской области, где зарегистрирован этот блогер, Артур Сороченко. Его личность установили очень быстро, однако ничего не было известно о пострадавшем. Но на видео прозвучало слово «Хмельницкий», поэтому полицейские объехали все места в областном центре, хоть приблизительно похожие на запечатленное в видеоролике. Оказалось, это действительно происходило в нашем городе, и детективы Хмельницкого отдела полиции открыли уголовное производство по хулиганству.
Затем видео показали участковым, оперативникам, чтобы установить личность потерпевшего. Это также удалось сделать. Мужчина на видео — житель Хмельницкого. В 2014 году он добровольцем пошёл в АТО, воевал в составе одного из сформированных тогда батальонов теробороны. Сейчас уже демобилизовался. Он рассказал, что инцидент произошел в начале июля. К правоохранителям не обращался, но коль его уже нашли, то решил написать заявление в полицию.
После сбора доказательной базы Артуру Сороченко заочно объявили подозрение в хулиганстве. Поскольку его местонахождение неизвестно, его объявили в розыск. Всех, кто владеет информацией о возможном месте пребывания Сороченко Артура Валериевича, правоохранители просят сообщить ее в ближайшее подразделение полиции или по телефону 102.
*Информацию об Артуре Сороченко разместил сайт «Миротворец»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшего зека, которого Сороченко в прямом эфире своего стрима насильно опоил боярышником, вскоре нашли мёртвым. А сам блогер после того, как видеоролик с избиением распространился в интернете, угрожал отстреливать атошников, уничтожать имущество их и их близких, а также «кошмарить» их женщин.
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