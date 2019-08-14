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Украина может создать вокруг Крыма морской режимный район: что об этом известно
Государственное учреждение Госгидрография, которое отвечает за издание и поддержку официальных морских навигационных карт на территориальные воды Украины, предложило создать морской режимный район вокруг аннексированного РФ Крыма — для того, чтобы добиться запрета захода судов во все порты полуострова.
Такое предложение опубликовано на официальном интернет-портале ведомства.
В сообщении отмечается, что страна-агрессор РФ, вопреки всем международным принципам и нормам, издает собственные навигационные карты на воды, находящиеся под юрисдикцией Украины, а реализует электронные навигационные карты (ЭНК).
«Такие действия страны-агрессора вызвали дублирования ЭНК производства Украины с ЭНК производства РФ и создали угрозу для навигации, поскольку такое дублирование при использовании карт в судовом оборудовании (ЭКНИС) может привести к непредсказуемому поведению судов и их столкновению. Сейчас существует 32 случая такого дублирования», — рассказали в ведомстве.
В ведомстве отмечают, что уже добились того, чтобы международная организация РЕНК PRIMAR не совершала реализации российских карт, которые имеют стопроцентное покрытие украинских территориальных вод. Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова.
«Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях. Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. Также свести на нет попытки россиян по картографированию указанного региона», — считает начальник Госгидрографии Александр Щипцов.
По его словам, с помощью указанных комплексных действий Госгидрография собирается добиться изъятия из незаконного оборота электронной картографической продукции России на воды Украины. Кроме того, они позволят полностью прекратить заход в крымские порты иностранных судов и частично российских судов.
«Поэтому Госгидрография призывает органы государственной власти Украины, украинское и международное сообщество присоединиться к инициативе учреждения и защитить интересы Украины и сохранить жизнь мореплавателей», — говорится в заявлении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный украинский журналист Игорь Соловей уверен, что блокада оккупированного Крыма стала крупнейшей экономической санкцией Украины против России за оккупацию своей территории и снимать ее нельзя. Доводы в пользу такого предложения он привел в своей колонке.
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