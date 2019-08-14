Десятилетняя бабушка: из-за редкой болезни девочка выглядит как старуха (фото)

Мир

Проживающая в Камбодже 10-летняя девочка Бо Ракчин внешне выглядит как пожилая женщина. Причиной этого, предположительно, стала или липодистрофия, которая мешает созданию жировой ткани, или дерматолиз Алибера уменьшающий эластичность кожи, пишет Daily Mail.

Бо утверждает, что часто слышит оскорбления.

«Среди всех моих братьев и сестер старой выгляжу только я. Они не называют меня сестрой, они зовут меня бабушкой», — признается она.

Девочка просила ровесников не обзываться, но они продолжают ее дразнить.

Родственники девочки и местные монахи считают причиной недуга плохую карму. Они советуют Бо Ракчин дать отпор обидчикам и очиститься от груза прошлой жизни. Сама девочка мечтает о пластической операции, которая сделает ее красивее.

«Я хочу красивое лицо, потому что другие дети называют меня старушкой», — говорит она.

Теоретически ребёнка можно лечить с помощью пластических операций, и сама девочка мечтает об их проведении

Издание напоминает, что науке хорошо известна болезнь прогерия, которая характеризуется ускоренным старением человека. Все его органы стареют с гораздо большей скоростью, чем это происходит у обычных людей, поэтому жертвы прогерией нередко доживают только до подросткового возраста, умирая от болезней, характерных для глубоких стариков.

Напомним, что жительница США оказалась одной из самых пожилых среди преждевременно постаревших в результате редчайшего заболевания прогерия (синдром Хатчинсона-Гилфорда). Врачи посчитали случай Тиффани уникальным, поскольку она дожила до 41 года. Женщина весит всего 26 килограммов при росте 135 сантиметров и страдает от выпадения зубов, потери волос и проблем с сердцем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный британский эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу из Колчестера уверена, что замедлить нежелательный процесс старения и поддержать оптимальный водный баланс в организме помогут восемь кружек чая в день. По ее мнению, старение организма происходит под действием химических реакций в клетках. В процессе таких реакций образовываются свободные радикалы, чьи молекулы при переизбытке повреждают здоровые клетки. Эти элементы истощают, лишают клетки кислорода и снижают уровень коллагена, необходимого для сияния и упругости кожи.

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