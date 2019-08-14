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"О нем мало кто знает": студента-патриота, "осужденного" боевиками "ЛНР", не включили в списки на обмен
В застенках у луганских боевиков год содержится студент колледжа культуры и искусств Сергей Русинов из Луганска, который не включен в обменные списки. Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке заявили о готовности к обмену в формате 102 на 50.
О Сергее Русинове, которого так называемый «суд ЛНР» приговорил к шести годам тюрьмы, сообщают в Восточной правозащитной группе. По информации правозащитников, студента содержат в Славяносербской колонии № 60.
Боевики обвинили его в создании террористической группы, однако в Восточной правозащитной группе утверждают, что его «террористическая деятельность» заключалась в поддержке проукраинских постов в соцсетях. «Сергей не внесен в списки на обмен, про него мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину», — говорится в сообщении.
Правозащитники призвали руководство Украины затребовать у боевиков списки граждан Украины которые были задержаны на временно оккупированных территориях с мая 2014 года по нынешнее время. «На данный момент никто не знает, сколько человек находится в тюрьмах ОРДЛО, подконтрольных боевикам. Мы должны бороться за каждого гражданина Украины», — призывают в Восточной правозащитной группе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», так называемый «суд ДНР» бросил за решетку на шесть лет жителя Макеевки, который в соцсетях отрицал существование «республики» как суверенного государства. Проукраинскую позицию жителя оккупированных территорий назвали «экстремистской».
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