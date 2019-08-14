Украина

Боевики отправили парня в тюрьму на шесть лет, потому что тот не признавал "ДНР"

В «генеральной прокуратуре ДНР» сообщили, что житель Макеевки Н. осужден на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима «за призывы к экстремистской деятельности».

Как известно, больше всего на свете главарь «республики» Пушилин боится повторить участь ликивидированного в августе прошлого года Захарченко. Поэтому местным «чекистам» поставлена первоочередная задача выявлять всех, кто против «линии партии».

Очередным «врагом ДНР» объявлен несчастный макеевчанин. Якобы он, «действуя умышленно, с целью нарушения общественного порядка, внесения дезорганизации в функционирование государственных органов и предприятий, распространения паники среди населения, в период с мая 2015 года по апрель 2017-го систематически совершал заведомо ложные сообщения о якобы готовящихся взрывах».

Есть в приговоре и «вишенка на тортик». Так сказано, мужчина «действуя из собственных побуждений, в целях установления и утверждения проукраинских политических взглядов, отрицая сущность создания и существования республики как суверенного государства, на собственной странице в социальной сети размещал публичные высказывания и иллюстрации, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что основной целью недавнего приезда сотрудников ФСБ в Донецк является попытка «подвинуть» советника Путина Владислава Суркова и полностью взять под контроль оккупированные территории Донбасса, считает военный эксперт Юрий Карин.

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